Силовые структуры
20:33, 25 февраля 2026Силовые структуры

Раскрыто число задержаний спецназом Росгвардии вооруженных подозреваемых

Спецназ Росгвардии задержал в 2025 году более ста вооруженных подозреваемых
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Спецназ Росгвардии за 2025 год задержал 107 вооруженных лиц. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Задержанные подозревались в совершении уголовных преступлений. Также уточняется, что за год было изъято более 140 тысяч единиц оружия, а более 70 тысяч лицензий и разрешений было аннулировано.

Всего в 2025 году росгвардейцы пресекли на улицах и в общественных местах более 22 тысяч преступлений и около 500 тысяч административных правонарушений.

Ранее сообщалось, что в Москве росгвардейцы спасли ребенка, упавшего в глубокий сугроб.

