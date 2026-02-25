Реклама

18:46, 25 февраля 2026

Рэпер A$AP Rocky украсил президентский люкс бриллиантами на день рождения Рианны

Рэпер A$AP Rocky украсил номер отеля бриллиантами в день рождения Рианны
Екатерина Ештокина

Фото: Manon Cruz / Reuters

Американский рэпер Раким Майерс, известный под псевдонимом A$AP Rocky, сделал роскошный подарок к 38-летию певицы Рианны. Материал публикует Page Six.

По данным источника, музыкант поздравил возлюбленную с днем рождения, украсив президентский номер люкс дорогостоящего отеля бриллиантами.

При этом известно, что накануне пара поужинала в частном ресторане Giorgio Baldi в Санта-Монике, где отдельная комната была украшена серебряными воздушными шарами с надписью «С днем ​​рождения», а над столом парило множество красных, белых, зеленых и синих шаров.

Ранее в феврале рэпер A$AP Rocky в шапке ушанке пришел на ужин с Рианной. Исполнитель надел коричневый кожаный плащ, черные брюки, туфли Chanel и головной убор упомянутой марки.

    Обсудить
