Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
15:43, 17 февраля 2026Ценности

Рэпер A$AP Rocky в шапке-ушанке пришел на ужин с Рианной

Рэпер A$AP Rocky в шапке-ушанке пришел на ужин с певицей Рианной в Нью-Йорке
Екатерина Ештокина

Фото: BlayzenPhotos / BACKGRID / Legion-Media

Американский рэпер Раким Майерс, известный под псевдонимом A$AP Rocky, в шапке-ушанке пришел на ужин в честь Дня влюбленных с избранницей, певицей Рианной. Кадры публикует Daily Mail.

Музыкант надел коричневый кожаный плащ, черные брюки и туфли Chanel. Помимо этого, исполнитель выбрал белую футболку, черные солнцезащитные очки и шапку-ушанку упомянутой марки.

Материалы по теме:
Искусство шока Леди Гага в белье, оголенная Ким Кардашьян и мужчины в юбках: что творилось на Met Gala
Искусство шокаЛеди Гага в белье, оголенная Ким Кардашьян и мужчины в юбках: что творилось на Met Gala
7 мая 2019
Нагнули патриархат. Ирина Шейк в прозрачном платье и Ким Кардашьян без лица — самые эпатажные образы главного бала США
Нагнули патриархат.Ирина Шейк в прозрачном платье и Ким Кардашьян без лица — самые эпатажные образы главного бала США
14 сентября 2021

В свою очередь Рианна позировала перед папарацци в красном облегающем платье, черной укороченной куртке с мехом и туфлях-лодочках. При этом певица появилась на публике с массивным золотым кольцом на безымянном пальце. Для совместного вечера звезды выбрали ресторан Caviar Russe в Нью-Йорке.

В апреле 2025 года Рианна спровоцировала слухи о свадьбе из-за съемки в белье с фатой. Знаменитость стала лицом собственного бренда нижнего белья Savage x Fenty.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Выросло число жертв при взрыве в российской военной комендатуре

    Раскрыт неофициальный список «нежелательных» профессий при одобрении ипотеки

    В России опустели салоны красоты

    Звезда реалити-шоу пережил инсульт и потерял способность ходить

    Российский боец перехватил управление и вывел колонну из-под обстрела ВСУ

    В России началась масштабная зачистка среди судей

    Семейная пара стала жертвой крушения самолета на жилой квартал в США

    Раскрыт простой способ снизить повседневную тревогу

    Раскрыта стоимость роскошного образа Анфисы Чеховой на прогулке у дома

    Глава украинской делегации рассказал о начале переговоров с Россией и США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok