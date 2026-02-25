Россиянам раскрыли особенности хранения денег на одном из видов банковских счетов

Эксперт Бархота: На накопительных счетах доступно внесение и снятие средств

Для накоплений, отложенных на срок до 12 месяцев, лучше всего подходит накопительный счет, на который, как правило, не распространяются ограничения по внесению и снятию денег; на остаток же начисляются проценты, хотя они обычно и ниже, чем по вкладам с более жесткими условиями использования средств в рамках оговоренных сроков. Особенности использования этого вида банковских счетов раскрыл эксперт финансового рынка Андрей Бархота, которого цитирует 5-tv.ru.

«Самое правильное, самое консервативное с точки зрения рисков — это ежемесячное пополнение своего запаса сбережений, который хранится на накопительном счете», — поделился специалист. Он также предупредил, что условия, связанные с использованием таких счетов, могут меняться, например, в связи со снижением ключевой ставки. «Но это все равно лучше, чем копить в наличных, потому что, как правило, этот процентный доход опережает инфляцию», — подчеркнул эксперт.

Ключевым критерием, из-за которого стоит отказаться от накопительного счета, Бархота назвал отрицательную доходность. По его словам, уровень ниже четырех процентов уже является серьезным поводом задуматься, поскольку деньги при этом с учетом инфляции будут обесцениваться.

Также эксперт напомнил, что на накопительные счета в банках так же, как и на прочие их виды, распространяется страхование, касающееся суммы в 1,4 миллиона рублей.

Ранее альтернативой банковским вкладам на фоне динамики ключевой ставки назвали в России вложения в облигации.