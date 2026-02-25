Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
12:36, 25 февраля 2026Забота о себе

Россиянам объяснили пользу содержания собак дома

Гастроэнтеролог Вялов: У владельцев собак снижен риск заболеваний кишечника
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Annorak Nk / Shutterstock / Fotodom

Гастроэнтеролог Сергей Вялов заявил, что у владельцев собак снижен риск развития сразу нескольких заболеваний кишечника. Пользу содержания этих животных дома он объяснил россиянам в своем Telegram-канале.

По словам Вялова, у владельцев собак ниже уровень С-реактивного белка — маркера хронического воспаления в организме, которое провоцирует развитие колита и синдрома раздраженного кишечника. Также жизнь с животным положительно влияет на микрофлору ЖКТ.

Материалы по теме:
Все о пользе и вреде авокадо. Как правильно выбрать спелое авокадо и чем оно полезно? Отвечают диетологи
Все о пользе и вреде авокадо.Как правильно выбрать спелое авокадо и чем оно полезно? Отвечают диетологи
30 августа 2022
Из-за стресса мы быстрее стареем и теряем здоровье. Как ему противостоять, чтобы жить дольше и оставаться красивыми?
Из-за стресса мы быстрее стареем и теряем здоровье.Как ему противостоять, чтобы жить дольше и оставаться красивыми?
27 июня 2022

Еще одним полезным эффектом врач назвал снижение уровня стресса. «Прогулки, тактильный контакт, безусловная любовь — мощные антидепрессанты. Стресс и тревога — главные причины спазматических запоров. Уровень кортизола у владельцев собак ниже», — пояснил Вялов. Таким образом, эти животные оказывают сразу тройную терапию для кишечника, уверен он.

Ранее гастроэнтеролог Магомедтагир Ибрагимов призвал не лежать сразу же после еды. В противном случае, утверждает он, появятся такие симптомы, как тошнота и горечь во рту.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Нас всю ночь бомбили». ВСУ атаковали химзавод в российском регионе. Очевидцы сравнили взрывную волну с землетрясением

    В России незаметно появилась «огромная армия»

    В России установлен тревожный рекорд

    Бортпроводник был уволен из-за мастурбации перед коллегой и выиграл дело

    Россиянка получила 12 лет колонии за распространение листовок

    Определена неочевидная причина развития жировой болезни печени

    Иглесиас обвинил вице-премьера Испании в клевете и потребовал компенсацию

    Российский рэпер заплатит за разжигание ненависти к полицейским

    Москву завалило снегом

    Названа стоимость нового кроссовера Jaecoo в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok