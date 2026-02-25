Россиянам пообещали потепление

Синоптик Макарова: На всей европейской части России ожидается потепление

На текущей неделе на всей европейской части России ожидается потепление. Повышение температур пообещала ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова, ее слова передает ТАСС.

«На всей европейской территории России будет повышаться температура. Около нормы температура еще будет сохраняться на севере, это Мурманская область и северо-восток — Архангельская область, Коми, Пермский край», — рассказала синоптик.

Макарова добавила, что близкая к климатической норме температура воздуха также будет наблюдаться и на юге страны. Однако в этих регионах возможны сильные осадки — они обрушатся на ЛНР, ДНР, ЮФО и республики Северного Кавказа. В горных регионах есть риск схода лавин, предупредила метеоролог.

Ранее Макарова спрогнозировала, что на Москву и область осадки обрушатся в пятницу, 27 февраля. Мокрый снег и дождь продолжатся и в выходные, отметила синоптик.