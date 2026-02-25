Реклама

13:24, 25 февраля 2026Силовые структуры

Россиянка получила 12 лет колонии за распространение листовок

В ХМАО отклонили жалобу осужденной за госизмену Сокирко
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) отклонили жалобу осужденной на приговор за госизмену. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Верховного суда (ВС) России.

Как установил суд, Наталия Сокирко, жительницу ХМАО, признали виновной и осудили по делу о государственной измене. Она самостоятельно предложила одному из представителей украинской террористической организации сотрудничество в деятельности, направленной против безопасности России. Она занималась распространением листовок с призывами к вступлению в это сообщество.

Суд первой инстанции признал ее виновной и приговорил к восьми годам лишения свободы. После апелляции срок был увеличен до 12 лет.

Коллегия по уголовным делам после рассмотрения жалобы осужденной не нашла оснований для смягчения приговора.

Ранее сообщалось, что искавший в интернете информацию россиянин получил 12 лет колонии.

