Россиянка 13 лет прожила под чужим именем

В Кузбассе задержали осужденную, сбежавшую 13 лет назад от наказания. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, в 2008 году суд приговорил жительницу Новокузнецка к шести годам колонии за распространение наркотических веществ. Спустя четыре года ей изменили наказание на исправительные работы. Через некоторое время она уклонилась от исполнения обязанностей и скрылась. После этого суд заменил остаток срока на заочное лишение свободы и объявил в розыск.

В феврале этого года поступила информация, что она может находиться в Новосибирске и проживать там под чужим именем. В ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено ее местоположение, после чего ее задержали. Женщина заявила оперативникам, что они ошиблись, но дактилоскопическое исследование подтвердило ее личность.

В ближайшее время она будет этапирована в колонию для отбивания оставшегося срока наказания.

