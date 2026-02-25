Реклама

Ценности
09:59, 25 февраля 2026Ценности

Россиянки вошли в пятерку иностранных невест в Турции

TUIK: Россиянки вошли в пятерку иностранных невест в Турции в 2025 году
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Koca Vehbi / Shutterstock / Fotodom

Россиянки вошли в пятерку иностранных невест в Турции в 2025 году. Об этом сообщило Бюро статистики Турции (TUIK).

Выяснилось, что за прошедший год 1630 россиянок заключили брак с турецкими гражданами, что составило около 5,7 процента от общего числа браков турецких мужчин с иностранками. В то же время 75 россиян женились на турчанках.

При этом на первом месте списка оказались женщины из Сирии, а на втором и третьем — из Узбекистана и Марокко соответственно. Кроме того, опередил Россию в топе и Азербайджан. Среди иностранных женихов на первом месте оказались сирийские — 20,9 процента, за ними следовали немецкие женихи с показателем (18,8 процента) и афганцы (5 процентов).

Ранее звезда «Великолепного века» признался в любви к русским сладостям. Турецкий актер Бурак Озчивит признался, что поклонники так часто дарят ему конфеты, что они всегда лежат в его сумке.

