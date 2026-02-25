Семи российским вузам объявили предостережение

Рособрнадзор объявил предостережение семи российским вузам

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) объявила предостережение семи российским высшим учебным заведениям. Об этом говорится на сайте ведомства.

«Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и предложил принять меры по обеспечению их соблюдения в рамках федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования», — говорится в сообщении.

В частности предостережение получили ФГБОУ ВО «Московский государственный академический художественный институт имени Сурикова при Российской академии художеств», ЧОУ ВО «Институт специальной педагогики и психологии», ФГАОУ ВО «Пермский государственный национальный исследовательский университет», МОУ ВО «Российско-Таджикский (Славянский) университет», ФГБОУ ВО «Московский государственный университет геодезии и картографии», и АНО ВО «Российский православный университет святого Иоанна Богослова».

А также мера коснулась религиозной организации — духовной профессиональной образовательной организации «Центр подготовки церковных специалистов Рязанской епархии Русской Православной Церкви».

Ранее Рособрнадзор объявил запрет на прием в Кисловодский гуманитарно-технический институт (КГТИ). Отмечается, что прием в институт запрещен из-за неисполнения предписания.