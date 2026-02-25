Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:46, 25 февраля 2026Россия

Соратник Ельцина предрек уничтожение Украины

Альфред Кох: Бескомпромиссность Зеленского приведет к уничтожению Украины
Майя Назарова
Альфред Кох

Альфред Кох. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Отсутствие желания у лидера Украины Владимира Зеленского идти на компромисс по мирному плану главы Белого дома Дональда Трампа в переговорах приведет к уничтожению страны, предрек соратник первого президента РФ Бориса Ельцина, бывший руководитель Госкомимущества Альфред Кох (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) в интервью журналисту Юрию Дудю (внесен Минюстом России в реестр иноагентов). Их разговор доступен на YouTube.

По мнению Коха, украинский политик во многом некомпетентен. «Человек с завышенной самооценкой, который просто погубит свою страну и все», — отметил он, рассуждая о Зеленском.

Кох уверен, что сейчас президенту Украины ничего не остается, как идти на мир. «Там же есть один единственный вопрос территориальный, по которому Зеленский уперся и не хочет по нему двигаться», — поделился соратник Ельцина, уточнив, что речь идет о части территорий Донбасса и Донецкой области.

Зеленскому нужно пойти на уступки и тогда Украина будет спасена, спрогнозировал соратник Ельцина.

Накануне украинский президент объявил, что не знал о планах США завершить конфликт до 4 июля.

Еще раньше сообщалось, что американский лидер намерен закончить конфликт на Украине до 4 июля, то есть до празднования 250-летия независимости Соединенных Штатов. В свою очередь, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Запад способен самостоятельно добиться завершения конфликта уже в 2026 году при одном условии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский отреагировал на вскрывшиеся планы Запада вооружить Киев ядерной бомбой

    Названа самая высокооплачиваемая рабочая профессия в России

    В России наметилась крупная финансовая проблема

    Гоблин счел омерзительными статьи про Галкина

    Украинский скелетонист призвал к отставке главу Международного олимпийского комитета

    ВСУ испугались достижений России в области беспилотников

    Застройщики стали чаще затягивать со сдачей домов

    Россиянам назвали главную опасность менингита

    В Азербайджане начали проверку на соответствие стандартам НАТО

    В США описали «уничтожение» истребителя F-22

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok