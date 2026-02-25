Альфред Кох: Бескомпромиссность Зеленского приведет к уничтожению Украины

Отсутствие желания у лидера Украины Владимира Зеленского идти на компромисс по мирному плану главы Белого дома Дональда Трампа в переговорах приведет к уничтожению страны, предрек соратник первого президента РФ Бориса Ельцина, бывший руководитель Госкомимущества Альфред Кох (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) в интервью журналисту Юрию Дудю (внесен Минюстом России в реестр иноагентов). Их разговор доступен на YouTube.

По мнению Коха, украинский политик во многом некомпетентен. «Человек с завышенной самооценкой, который просто погубит свою страну и все», — отметил он, рассуждая о Зеленском.

Кох уверен, что сейчас президенту Украины ничего не остается, как идти на мир. «Там же есть один единственный вопрос территориальный, по которому Зеленский уперся и не хочет по нему двигаться», — поделился соратник Ельцина, уточнив, что речь идет о части территорий Донбасса и Донецкой области.

Зеленскому нужно пойти на уступки и тогда Украина будет спасена, спрогнозировал соратник Ельцина.

Накануне украинский президент объявил, что не знал о планах США завершить конфликт до 4 июля.

Еще раньше сообщалось, что американский лидер намерен закончить конфликт на Украине до 4 июля, то есть до празднования 250-летия независимости Соединенных Штатов. В свою очередь, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Запад способен самостоятельно добиться завершения конфликта уже в 2026 году при одном условии.