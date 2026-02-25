Соратник Ельцина рассказал об «огромном и тяжелом труде» Чубайса

Бывший глава Госкомимущества Кох рассказал об «огромном и тяжелом труде» Чубайса

Альфред Кох (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов), соратник Бориса Ельцина, занимавший в 1990-е годы пост главы Госкомимущества, рассказал об огромном и тяжелом труде первого вице-премьера правительства России Анатолия Чубайса. Об этом он вспомнил в интервью Юрию Дудю (признан иноагентом на территории России), опубликованном на YouTube.

Кох напомнил, что из-за малой приватизации, когда из государственной собственности небольшие предприятия переходили в частные руки, в стране образовались тысячи маленьких магазинов, ресторанов, домов быта и так далее.

«Вы не представляете насколько это были тяжелые и огромные чисто менеджерские задачи, которые решил Чубайс. (...) Но в целом по стране это огромный тяжелый труд который провернул Чубайс», — сказал он.

Помимо того, соратник Ельцина заявил, что города в СССР выглядели серо и уныло.

«Когда ты заходишь в магазин и там такой же набор товаров как в магазине через дорогу. И все они одинаковые и все одинаковые на это смотреть невозможно, жрать нельзя, пить нельзя, носить нельзя, это все нельзя», — добавил Кох.

Чубайса традиционно считают одним из главных авторов «экономического чуда» конца XX века. Тогда российская экономика за какие-то несколько лет схлопнулась в несколько раз, а миллионы россиян почувствовали на себе, что такое жить в нищете.

В чем виноват Чубайс? Во всем. Так гласит один из самых долгоживущих политических мемов 1990-2000-х годов. Впервые эта фраза прозвучала в 1996 году в сатирической телепередаче «Куклы» (НТВ), персонажами которой были политики-игрушки. Ироничную фразу о Чубайсе вложили в уста кукольному президенту Борису Ельцину, который произносил ее в сгоревшем автобусе в эпизоде «Заложники». «Во всем виноват Чубайс. Если бы не Чубайс этот, все у нас было бы хорошо», — говорил персонаж Ельцина. Изначально реплика кукольного Ельцина была основана на формулировке, с которой Чубайс был в январе 1996 года уволен с должности первого заместителя председателя правительства.

В указе президента значилось, что отставка стала следствием низкой требовательности к подведомственным федеральным ведомствам и невыполнения ряда поручений президента. Позже конструкцию о вине Чубайса во всем использовала российская оппозиция, в конце 1990-х и начале 2000-х годов состоявшая из коммунистов и националистов. Сам Чубайс признавался, что ему не нравилась роль козла отпущения. «Конечно, хотелось бы, чтобы это лучше все-таки был не я, но сложилось так, что это я», — говорил политик.

Многие годы Чубайса по традиции винили во всех бедах. С началом спецоперации на Украине бывший чиновник поспешил покинуть страну. При этом президент России Владимир Путин заявил, что Анатолий Чубайс удрал. Глава государства не исключил, что отъезд Чубайса из России мог быть связан с деятельностью экс-чиновника на посту главы корпорации «Роснано».