25 февраля 2026

Стала известна мотивация российских мужчин ездить в командировки

РИА Новости: Российские мужчины больше женщин интересуются командировками
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Стала известна мотивация российских мужчин ездить в командировки — они считают это возможностью наладить деловые контакты. Это следует из исследования сервиса «Работа.ру», которое оказалось в распоряжении РИА Новости.

«Большинство опрошенных россиян (79 процентов) хотели бы ездить в командировки», — говорится в материале по итогам опроса. Согласно имеющимся данным, российские мужчины больше женщин интересуются рабочими поездками (85 процентов против 71).

50 процентов опрошенных заявили, что для них это способ наладить деловые коммуникации, еще 44 процента интересует перспектива увидеть мир. Повышение продуктивности упомянули 40 процентов респондентов. При этом всего 29 процентов россиян воспринимают подобные поездки как способ отдохнуть от офисной рутины.

Ранее россияне раскрыли отношение к свиданиям с иностранцами в отпуске. Выяснилось, что чаще всего с гражданами других стран они встречаются не ради романтики, а для личностного развития.

