Бывший СССР
01:07, 25 февраля 2026Бывший СССР

Названа предварительная причина взрыва на левом берегу Киева

На левом берегу Киева прогремел мощный взрыв и загорелся трансформатор
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

На левом берегу Киева вечером 24 февраля прогремел мощный взрыв. Как сообщает Telegram-канал «Политика Страны», причиной стало возгорание трансформатора.

«По предварительной информации, в Днепровском районе вспыхнула подстанция», — говорится в сообщении.

Официальной информации от местных властей не было. Полиция проводит проверку.

Ранее российские войска нанесли удары по объектам инфраструктуры, которые используют Вооруженные силы Украины (ВСУ).

Кроме того, были поражены пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников, которые расположены в 148 районах страны.

