Названа предварительная причина взрыва на левом берегу Киева

На левом берегу Киева прогремел мощный взрыв и загорелся трансформатор

На левом берегу Киева вечером 24 февраля прогремел мощный взрыв. Как сообщает Telegram-канал «Политика Страны», причиной стало возгорание трансформатора.

«По предварительной информации, в Днепровском районе вспыхнула подстанция», — говорится в сообщении.

Официальной информации от местных властей не было. Полиция проводит проверку.

Ранее российские войска нанесли удары по объектам инфраструктуры, которые используют Вооруженные силы Украины (ВСУ).

Кроме того, были поражены пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников, которые расположены в 148 районах страны.