Минобороны: ВС России нанесли удары по объектам ВСУ в 148 районах

Российские войска нанесли новые удары по объектам инфраструктуры, которые используют Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом сообщает Министерство обороны РФ, передает РИА Новости.

«Нанесено поражение объектам транспортной, энергетической и топливной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ», — указано в сообщении ведомства.

Помимо этого, Вооруженные силы (ВС) РФ поразили пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников, которые расположены в 148 районах страны, добавили в Минобороны.

Ранее российские артиллеристы рассказали о борьбе с подразделениями ВСУ. По словам военнослужащих 244-й артиллерийской бригады 11-го армейского корпуса ВС РФ, украинские солдаты часто отступают с поля боя.