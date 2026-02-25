Supreme представил леопардовые гробы и взорвал соцсети

Американский люксовый бренд Supreme представил новую коллекцию аксессуаров и взорвал соцсети. Пост и комментарии появились в Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) марки.

Речь идет о ярко-красных гробах, внутренняя часть которых отделана леопардовой тканью, а крышки оформлены фирменным названием модного дома. В описании к новинке бренд уточнил, что она позиционируется как аксессуар весенне-летней коллекции.

Публикация Supreme набрала почти 80 тысяч лайков. Пользователи сети обсудили дроп в комментариях под ней. «Даже в гробах мы будем зажигать», «Обычные люди могут себе их позволить?», «Сначала подумал, что это шутка, но это не шутка», «Хочу поставить этот гроб у себя в гостиной», «Когда меня не станет, похороните меня в гробу Supreme», «Этот гроб просто смешной», — обсуждали они.

В августе 2023 года сообщалось, что розовые гробы, изготовленные в стиле куклы Барби, стали популярны у клиентов салонов ритуальных услуг.