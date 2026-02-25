Телеведущая похвалила ягодицы коллеги и заставила ее покраснеть от смущения

Ирландский шеф-повар и телеведущая Клода Маккенна в эфире передачи «Этим утром» (This Morning) на британском канале ITV похвалила ягодицы коллеги Кэт Дили и заставила ее покраснеть от смущения. Об этом пишет Daily Mail.

«Ранее я уже это упоминала, не уверена, что об этом можно говорить по телевидению, но зад Кэт в этих джинсах выглядит отлично. Это действительно так», — заявила Маккенна, комментируя тот факт, что коллега пришла на съемки в обтягивающих брюках.

Она также в шутку отметила, что Дили нужно постоянно надевать облегающие джинсы на съемки. «Рейтинги передачи взлетят», — сказала Маккенна.

Дили в ответ смутилась и прикрыла ягодицы руками. «Это очень, очень мило с твоей стороны. Кажется, я сейчас слегка покраснела», — добавила ведущая.

