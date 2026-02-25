Товары страны БРИКС попали под 126-процентные пошлины США

Bloomberg: США ввели пошлины в 126 % на импорт солнечных батарей из Индии

Власти США ввели предварительные пошлины в 126 процентов на индийские солнечные батареи. Об этом сообщило Bloomberg.

Свое решение Вашингтон объяснил тем, что Нью-Дели будто бы несправедливо субсидирует своих производителей этой продукции. Как следствие, те получают возможность продавать ее по более низким, чем у американских конкурентов, ценам.

Кроме Индии, под удар пошлин попали Индонезия и Лаос. Для первой тарифы составили от 86 до 143 процентов, а для второго — 81 процент. Отмечается, что данным шагам Белого дома предшествовало заключение двустороннего торгового соглашения США с Индией, которое должно было снизить экономическую напряженность между странами.

Агентство подчеркнуло, что в первой половине 2025 года на Индию, Индонезию и Лаос приходилось 57 процентов импорта солнечных модулей в США. Китайские производители этой продукции начали переносить производство в другие страны Юго-Восточной Азии, надеясь таким образом сохранить доступ к американскому рынку.

Отмечается, что в 2024 году Индия заработала на экспорте солнечных батарей в США 792,6 миллиона долларов.

Ранее сообщалось, что в январе, всего за несколько недель до того, как Индия смогла договориться с США о снижении тарифов, ее торговый дефицит вырос до 34,68 миллиарда долларов по сравнению с декабрьскими 25,05 миллиарда.

