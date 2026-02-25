Реклама

Экономика
14:33, 25 февраля 2026Экономика

Товары страны БРИКС попали под 126-процентные пошлины США

Bloomberg: США ввели пошлины в 126 % на импорт солнечных батарей из Индии
Кирилл Луцюк

Фото: Pallava Bagla / Getty Images

Власти США ввели предварительные пошлины в 126 процентов на индийские солнечные батареи. Об этом сообщило Bloomberg.

Свое решение Вашингтон объяснил тем, что Нью-Дели будто бы несправедливо субсидирует своих производителей этой продукции. Как следствие, те получают возможность продавать ее по более низким, чем у американских конкурентов, ценам.

Кроме Индии, под удар пошлин попали Индонезия и Лаос. Для первой тарифы составили от 86 до 143 процентов, а для второго — 81 процент. Отмечается, что данным шагам Белого дома предшествовало заключение двустороннего торгового соглашения США с Индией, которое должно было снизить экономическую напряженность между странами.

Материалы по теме:
Взять числом. Индия стала самой населенной страной мира. Сможет ли она потеснить Китай на мировой арене?
Взять числом.Индия стала самой населенной страной мира. Сможет ли она потеснить Китай на мировой арене?
11 апреля 2022
Индия мечтает стать главной силой мировой экономики. Как конфликт Китая и США поможет ей в этом?
Индия мечтает стать главной силой мировой экономики.Как конфликт Китая и США поможет ей в этом?
22 мая 2023

Агентство подчеркнуло, что в первой половине 2025 года на Индию, Индонезию и Лаос приходилось 57 процентов импорта солнечных модулей в США. Китайские производители этой продукции начали переносить производство в другие страны Юго-Восточной Азии, надеясь таким образом сохранить доступ к американскому рынку.

Отмечается, что в 2024 году Индия заработала на экспорте солнечных батарей в США 792,6 миллиона долларов.

Ранее сообщалось, что в январе, всего за несколько недель до того, как Индия смогла договориться с США о снижении тарифов, ее торговый дефицит вырос до 34,68 миллиарда долларов по сравнению с декабрьскими 25,05 миллиарда.

