Экономика
17:59, 16 февраля 2026Экономика

США спровоцировали скачок торгового дефицита одной из стран БРИКС

Bloomberg: Торговый дефицит Индии вырос почти до 34,7 миллиарда долларов
Кирилл Луцюк
Фото: Amit Dave / Reuters

В январе, всего за несколько недель до того, как Индия смогла договориться с США о снижении тарифов, ее торговый дефицит подскочил до 34,68 миллиарда долларов по сравнению с декабрьскими 25,05 миллиарда. Об этом сообщило Bloomberg.

В первый месяц года импорт вырос на 19,2 процента и составил 71,24 миллиарда долларов, а экспорт прибавил всего 0,6 процента и достиг 36,56 миллиарда.

Агентство напомнило, что в начале февраля США объявили о заключении временного торгового соглашения с Индией, снизив пошлины на товары этой страны БРИКС с 50 до 18 процентов. Однако прежняя тарифная ставка Вашингтона, действовавшая с августа, серьезно ударила по трудоемким отраслям Индии, подорвала ее привлекательность как производственного и экспортного центра и обострила отношения между двумя странами. Более того, в 2025 году рупия стала худшей по показателям валютой Азии. Соглашение с США принесло рупии лишь кратковременную передышку, и она вскоре снова вошла в число худших, так как инвесторы опасаются, что Индии, возможно, придется покупать относительно дорогую нефть, после того как глава Белого дома Дональд Трамп вынудил ее отказаться от российских поставок этого углеводорода.

Ранее стало известно, что Нью-Дели и Пекин нарастили закупки нефти в Саудовской Аравии. Оказалось, что индийские нефтеперерабатывающие заводы в марте получат как минимум на миллион баррелей больше, чем обычно по долгосрочным контрактам.

