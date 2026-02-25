Реклама

00:36, 25 февраля 2026Мир

Уиткофф назвал обязательное условие для подписания мирного договора

Уиткофф: Мир не подпишут, пока Украина не будет уверена в неповторимости войны
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Стивен Уиткофф

Стивен Уиткофф. Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Не может быть никакого мирного соглашения, пока Украина не выполнит одно условие. Об этом заявил специальный посланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф на онлайн-встрече YES, организованной Фондом Виктора Пинчука.

Комментируя тему предоставления Украине гарантий безопасности он подчеркнул, что не может быть никакого мирного соглашения, пока украинцы не будут уверены в неповторимости конфликта.

Ранее зампостпреда России при ООН Анна Евстигнеева сообщила, что участники переговоров по урегулированию украинского конфликта работают в непростых условиях и осознают ответственность за результат.

