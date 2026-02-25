Украина сообщила о работе над рекордными поставками из Франции одного вида бомб

Минобороны Украины: Париж работает над рекордными поставками бомб AASM Hammer

Киев и Париж работают над рекордными поставками из Франции бомб AASM Hammer. Об этом заявила пресс-служба Минобороны Украины, передает «Интерфакс-Украина».

«Темой переговоров [министров обороны Франции и Украины] была работа над рекордным уровнем поставок управляемых авиационных бомб AASM Hammer», — говорится в публикации.

Отмечается, что министр обороны Украины Михаил Федоров и его французская коллега Катрин Вотрен во время встречи в Киеве подписали письмо о намерениях по совместному производству вооружения.

Ранее Служба внешней разведки (СВР) России сообщила, что Париж и Лондон планируют поставить Киеву ядерную бомбу. По данным российской разведки, Великобритания и Франция намерены замаскировать передачу ядерного оружия под самостоятельную разработку Украины.