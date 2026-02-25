Депутат Журавлев: Нужно больше рассказывать о наказаниях для пособников СБУ

Нужно больше рассказывать о наказаниях для лиц, содействующих Службе безопасности Украины (СБУ), с целью предотвращения диверсий на территории России. Такой способ борьбы с преступлениями назвал NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

Парламентарий уверен, что предупреждать о последствиях поддержки терроризма следует в первую очередь в учебных заведениях. Журавлев отметил в беседе с изданием, что украинские спецслужбы активно вербуют людей, используя все доступные методы. По его словам, чаще всего на их уловки попадаются пенсионеры и дети.

По информации Журавлева, им обещают легкий заработок, который обычно так и не выплачивается.

Ранее стало известно, что в Донецкой народной республике (ДНР) задержали троих подростков за серию поджогов по заданию Украины. Несовершеннолетние осуществляли диверсии на объектах транспортной инфраструктуры региона. За свои действия они заработали около 300 тысяч рублей.