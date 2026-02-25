Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:58, 25 февраля 2026Россия

В Госдуме назвали способ предотвратить диверсии СБУ

Депутат Журавлев: Нужно больше рассказывать о наказаниях для пособников СБУ
Майя Назарова

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

Нужно больше рассказывать о наказаниях для лиц, содействующих Службе безопасности Украины (СБУ), с целью предотвращения диверсий на территории России. Такой способ борьбы с преступлениями назвал NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

Парламентарий уверен, что предупреждать о последствиях поддержки терроризма следует в первую очередь в учебных заведениях. Журавлев отметил в беседе с изданием, что украинские спецслужбы активно вербуют людей, используя все доступные методы. По его словам, чаще всего на их уловки попадаются пенсионеры и дети.

По информации Журавлева, им обещают легкий заработок, который обычно так и не выплачивается.

Ранее стало известно, что в Донецкой народной республике (ДНР) задержали троих подростков за серию поджогов по заданию Украины. Несовершеннолетние осуществляли диверсии на объектах транспортной инфраструктуры региона. За свои действия они заработали около 300 тысяч рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Нас всю ночь бомбили». ВСУ атаковали химзавод в российском регионе. Очевидцы сравнили взрывную волну с землетрясением

    В России незаметно появилась «огромная армия»

    В России установлен тревожный рекорд

    Иглесиас обвинил вице-премьера Испании в клевете и потребовал компенсацию

    Российский рэпер заплатит за разжигание ненависти к полицейским

    Москву завалило снегом

    Названа стоимость нового кроссовера Jaecoo в России

    Дорогостоящее лечение в российской больнице оказалось фейком

    Белла Хадид рассказала о трудностях с работой во время борьбы с тяжелой болезнью

    В Японии произошло мощное землетрясение

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok