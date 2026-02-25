В Госдуме признали фиктивность предрейсовых осмотров для таксистов

Депутат Лисовский заявил о формальности закона о медосмотрах для таксистов

Действующие правила прохождения предрейсовых медицинских осмотров для водителей такси, закрепленные в законодательстве, фактически нереализуемы. Кроме того, они создают опасную иллюзию безопасности, заявил НСН депутат Государственной Думы Сергей Лисовский. Он назвал существующие медосмотры фиктивными.

«Если мы посмотрим за последние пять лет резонансные смертельные ДТП, то в них ведь участвуют именно профессиональные таксисты. И у них у всех были справки о прохождении предрейсового осмотра. А по факту там было алкогольное или наркотическое опьянение», — подчеркнул он.

Лисовский отметил, что действующее законодательство не предъявляет серьезных требований к личности водителя. К работе в такси допускаются граждане, имеющие судимости или задолженности по штрафам. При этом закон не препятствует их трудоустройству.

«Медосмотры у нас фиктивные. В частных беседах это признают и представители МВД. Но они говорят, что не будут этим заниматься: врач берет сто рублей за один день осмотра, это административка, а у сотрудников полиции есть более серьезные дела», — говорит депутат.

Особое внимание он обратил на ситуацию с каршерингом, водители которого вовсе не проходят медицинский контроль. Доступ к управлению автомобилем в этом случае может получить анонимный пользователь без прав или в состоянии алкогольного опьянения. При этом чиновники не торопятся вводить для таких сервисов обязательные предрейсовые проверки, констатирует Лисовский. «Мы создаем иллюзию безопасности, но ничего не делаем, чтобы реально ее обеспечить. Сейчас много современных электронных методов контроля, чтобы исключить нарушения», — подытожил он.

