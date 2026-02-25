Реклама

16:18, 25 февраля 2026

МИД России заявил о помехе в переговорах по Украине

МИД: Антироссийская резолюция в ООН призвана создать помехи в переговорах
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Mike Segar / Reuters

Голосование по антироссийской резолюции на Генеральной Ассамблее ООН призвано создать помехи в переговорном процессе по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщается в заявлении МИД России, опубликованном на официальном сайте.

«По инициативе Киева и его европейских спонсоров была возобновлена 11-я чрезвычайная специальная сессия (ЧСС) ГА ООН по украинскому кризису. На ней данная группа стран вбросила очередной ангажированный проект антироссийской резолюции (...). Нет сомнений в том, что неуклюжие маневры Киева и европейцев в Генассамблее продиктованы стремлением создать "помехи в эфире" на фоне трехстороннего переговорного процесса», — отмечается в тексте заявления.

Также в МИД отметили, что США прямо указали на вред украинско-европейского документа для переговорного процесса. Ведомство резюмировало, что состоявшиеся в ООН дискуссии наглядно демонстрируют усталость международного сообщества от конфликта на Украине, который Киев и Европа «пытаются искусственно держать на плаву».

Ранее председатель ГА ООН Анналена Бербок поразилась тому, что американская делегация хотела изменить антироссийскую резолюцию по Украине, убрав из нее пункты о необходимости «справедливого мира». Она заявила, что сейчас ей «нужно как-то переварить» действия США, которые «сознательно вычеркивали» из проекта документа ряд пунктов, направленных против России.

