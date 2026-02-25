Реклама

06:21, 25 февраля 2026Мир

В одной части Украины начался ее распад

Аналитик Мартьянов: На Западной Украине уже начался процесс распада государства
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

События во Львове продемонстрировали, что после завершения украинского конфликта республика может прекратить свое существование как государства. Ее распад уже начался — с западной части Украины, такой вывод озвучил американский военный аналитик Андрей Мартьянов в интервью Дэниелу Дэвису на YouTube.

«Западные украинцы начинают бороться с теми, кто их призвал в армию, в основном через похищения людей. Там [во Львове] раздаются взрывы, они стреляют друг в друга. В общем, да, русские знают: нужно просто запустить маховик. А дальше он раскрутится сам и перевернет все с ног на голову», -— предупредил эксперт.

Мартьянов добавил, что противоречия, накопившиеся на Украине, по эффекту сравнимы с замедленной бомбой. И как только боевые действия прекратятся, в стране начнутся политические процессы, которые уничтожат ее государственность.

