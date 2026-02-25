Аналитик Мартьянов: На Западной Украине уже начался процесс распада государства

События во Львове продемонстрировали, что после завершения украинского конфликта республика может прекратить свое существование как государства. Ее распад уже начался — с западной части Украины, такой вывод озвучил американский военный аналитик Андрей Мартьянов в интервью Дэниелу Дэвису на YouTube.

«Западные украинцы начинают бороться с теми, кто их призвал в армию, в основном через похищения людей. Там [во Львове] раздаются взрывы, они стреляют друг в друга. В общем, да, русские знают: нужно просто запустить маховик. А дальше он раскрутится сам и перевернет все с ног на голову», -— предупредил эксперт.

Мартьянов добавил, что противоречия, накопившиеся на Украине, по эффекту сравнимы с замедленной бомбой. И как только боевые действия прекратятся, в стране начнутся политические процессы, которые уничтожат ее государственность.