В Петербурге стало меньше одного вида жилья

Патанина: В Петербурге стало меньше однокомнатных новостроек у метро

В Санкт-Петербурге стало меньше однокомнатных квартир в новостройках, доступных для продажи в пешей доступности от метро. Об этом говорится в исследовании агентства недвижимости Георгия Патанина, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

В феврале в северной столице на продажу выставлено около 11 тысяч новых «однушек», и только тысяча из них находится в радиусе 15 минут пешком от станций метро.

На фоне сокращения предложения вырос минимальный бюджет покупки. В августе 2025 года такой объект можно было купить за 8,8 миллиона рублей, в январе 2026-го — за 9,5 миллиона, а в феврале — за 9,78 миллиона.

Ранее сообщалось, что квадратный метр жилья в крупнейших городах России подорожал начале 2026 года. Лидером по росту цен стала Москва.