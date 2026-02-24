Названы города с самым подорожавшим жильем

Москва стала лидером в повышении цен на жилье

Стоимость квадратного метра в крупнейших городах России в начале 2026 года показала повсеместный рост. Сильнее всего цены выросли в Москве, сообщают «Известия».

В столице средняя цена квадратного метра по сравнению с декабрем прошлого года выросла на 6,2 процента. Аналогичный тренд зафиксирован в Казани (плюс 2,9 процента), Перми (плюс 2,3 процента), Санкт-Петербурге (плюс 2,2 процента) и Екатеринбурге (плюс 2 процента). Сильнее всего подорожали сегменты бизнес- и премиум-класса, отметили аналитики «НДВ Супермаркет Недвижимости» и девелопер Baza Development.

По итогам года абсолютный рекорд продемонстрировала Москва, где стоимость квадратного метра взлетела на 34,7 процента, достигнув 828,2 тысячи рублей. В Санкт-Петербурге прирост составил 24,5 процента, до 357,8 тысячи рублей, в Казани — 22,8 процента, до 280,6 тысячи рублей. В Екатеринбурге и Нижнем Новгороде подорожание составило 15,4 процента (180,9 тысячи) и 14,5 процента (215,1 тысячи).

Ранее риелтор Евгений Трифонов спрогнозировал, что рост цен на аренду жилья в Москве и Петербурге в 2026 году может составить от 8 до 15 процентов.