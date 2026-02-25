Реклама

19:53, 25 февраля 2026Бывший СССР

В Раде потребовали привлечь к ответственности задержавших Тимошенко силовиков

Депутат Рады Власенко подал заявление на сотрудников НАБУ за обыски у Тимошенко
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: РИА Новости

Проводящие расследование в отношении бывшего премьер-министра Украины, лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) должны быть привлечены к ответственности за нарушения в ходе следствия. С таким требованием выступил депутат Верховной Рады Украины Сергей Власенко, трансляция выступления доступна на странице телеканала «Рада» на YouTube.

«Ни один процессуальный документ не составлен, протокола обыска нет. То есть это было не следственное действие, это был шмон. Это был шмон», — высказался политик.

Власенко сообщил, что 24 февраля он подал заявление в Государственное бюро расследований с просьбой проверить действия НАБУ и САП в ходе обыска в офисе «Батькивщины», назвав их «полным беспределом». По словам депутата, силовики в ходе следственных действий «перерыли все вещи» и пытались получить доступ к компьютерам членов фракции в Раде, а также взломали дверь в его кабинет.

Политик также упрекнул антикоррупционные органы страны в недобросовестности, назвав правильной попытку ограничения их деятельности президентом Украины Владимиром Зеленским в июле 2025 года.

Ранее Зеленский нашел повод посмеяться над делом против Тимошенко. Он также выразил уверенность, что дело о коррупции в отношении экс-премьера Украины никак не связано с подготовкой в стране к новым выборам.

