В России заявили о гневе к Киеву после удара ВСУ по химзаводу в Смоленской области

Сенатор Карасин: Только циники и мерзавцы могут выбрать химзавод для атаки

Только циники и мерзавцы могут выбрать такие объекты, как химзавод, для атаки, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Так в беседе с «Лентой.ру» сенатор отреагировал на удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гражданскому производственному предприятию азотных удобрений «Дорогобуж» в Смоленской области.

«Трудно высказываться по такому поводу. Оценка очевидна. Она еще раз доказывает омерзительный характер режима [президента Украины Владимира] Зеленского, который готов идти на все, лишь бы доказать свою "силу" и "мощь". А доказывает он только, что у него нет будущего», — прокомментировал Карасин.

Он бьет по гражданским объектам. Страдают гражданские люди, семьи, дети. В России после этого гнев и уничижительное отношение ко всему этому режиму, который сейчас правит на Украине, прибавит довольно сильно Григорий Карасин председатель комитета Совета Федерации по международным делам

Сенатор отметил, что нельзя одновременно вести переговоры о мирном урегулировании и бомбить гражданские объекты, нанося вред населению.

«Только циники и мерзавцы могут выбрать такие объекты для того, чтобы бить по ним. Но, видимо, это соответствует моральному облику самого Зеленского, его команды. Будем отвечать на это адекватно, будем делать выводы. Это должно ускорить приход конца этому безобразию на Украине, которое началось в свое время», — заключил Карасин.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ночью 25 февраля атаковали промышленное предприятие в Смоленской области. Корреспондент «Ленты.ру» с места событий сообщил, что удару подверглось предприятие ПАО «Дорогобуж», занимающееся производством азотных удобрений. Зафиксированы прилеты по цехам аммиака и селитры — на химзаводе начался пожар.

Губернатор региона Василий Анохин сообщил, что после удара ВСУ по производственному предприятию азотных удобрений «Дорогобуж» в Смоленской области могут быть вывезены жители близлежащего населенного пункта.

