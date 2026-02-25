В российском городе «поплыл» дом

В Калининграде из-за таяния снега затопило дом

В Калининграде из-за таяния снега на крыше затопило многоквартирный дом. Об этом сообщает Telegram-канал Amber Mash.

Речь идет о доме на Крымском проезде. Из-за таяния снега вода дотекла с крыши до фундамента, она стекает даже по шахте лифта и попадает в паркинг. Отмечается, что в выходные, 28 февраля и 1 марта, температура воздуха в городе ожидается на уровне плюс семь градусов Цельсия.

Дом уже затапливало летом 2025 года.

Ранее в Хабаровске тысячи людей остались без тепла и горячей воды.

Также в феврале в подмосковном Щелкове лифты многоквартирного дома затопило кипятком из-за аварии. Речь идет о доме, расположенном по адресу улица Космодемьянская, 17/4.