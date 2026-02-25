Реклама

08:20, 25 февраля 2026Мир

В Сенате США предрекли смену режимов в трех странах

Сенатор Круз: В Иране, Венесуэле и на Кубе может произойти смена режима
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Тед Круз

Тед Круз. Фото: Annabelle Gordon / Reuters

В ближайшее время в Иране, Венесуэле и на Кубе может произойти смена режима. Об этом президента США Дональда Трампа предупредил республиканский сенатор Тед Круз, сообщает The Hill.

По его словам, он заявил американскому лидеру, что иранский режим находится на грани краха, он никогда не был так слаб и сильно шатается.

«Мы находимся в таком моменте, когда в ближайшие шесть месяцев вполне реально увидеть падение режимов в Иране, Венесуэле и на Кубе, и их смену на правительства, стремящиеся к дружественным отношениям с Америкой», — сказал он.

Республиканский сенатор подчеркнул, что если это произойдет, то станет крупнейшим геополитическим сдвигом со времен падения Берлинской стены.

Ранее Круз заявил, что США могут нанести удары по Ирану в течение нескольких дней. Однако он добавил, что страна откажется от наземной операции.

