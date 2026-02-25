Реклама

18:16, 25 февраля 2026

В сети обсудили внешний вид Мелании Трамп во время выступления в Конгрессе

Мария Винар

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Пользователи сети обсудили внешний вид Мелании Трамп, фотомодели, дизайнера и жены президента США Дональда Трампа, во время выступления в Конгрессе. Комментарии и фото появились на сайте издания Daily Mail.

55-летняя первая леди США предстала на публике в черном костюме итальянского бренда Dolce & Gabbana, который состоял из приталенного пиджака и широких брюк. Кроме того, она надела белую рубашку, кожаный узкий ремень и остроносые туфли. Ее образ завершили небольшие серьги и макияж, выполненный в стиле smoky eyes.

Читатели портала восхитились нарядом знаменитости и принялись обсуждать его в комментариях под материалом: «Прекрасная женщина, излучающая элегантность и изысканность даже в деловом костюме», «Она выглядит прекрасно. Она привнесла в Белый дом изысканность», «Она просто восхитительна!», «Миссис Трамп вернула в наш Белый дом вкус, класс и достоинство», «Она самая красивая первая леди за всю историю США», «Я искренне восхищаюсь этой женщиной».

Ранее газета The New York Times назвала Меланию Трамп одной из самых стильных знаменитостей 2025 года.

