Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:11, 25 февраля 2026Мир

Вэнс рассказал о прогрессе в переговорах с Россией и Украиной

Вэнс: США добиваются прогресса в переговорах как с Россией, так и с Украиной
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Iryna Rybakova / Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade / Reuters

Соединенные Штаты добиваются прогресса в переговорах по украинскому урегулированию как с Россией, так и с Украиной. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News.

«Я считаю, что мы добиваемся прогресса как с русскими, так и с украинцами. Нам просто необходимо продолжать над этим работать», — сказал Вэнс.

По его словам, президент США Дональд Трамп также оптимистично оценивает перспективы урегулирования конфликта.

Ранее стало известно, что Трамп хочет закончить конфликт на Украине до 4 июля, то есть до празднования 250-летия независимости Соединенных Штатов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Даже у Зеленского нет такого запрета». Комик Сабуров дал первый концерт после депортации из России. О чем он шутил?

    Билл Гейтс рассказал правду о связях с русскими женщинами и изменах жене

    Раскрыта тревожная статистика среди одной категории населения России

    Отдохнувшая на Бали россиянка описала поведение мужчин из России фразой «стыдно смотреть»

    В России призвали строить дешевое жилье

    Соратник Ельцина рассказал об «огромном и тяжелом труде» Чубайса

    Врач назвала ошибки при промывании носа

    Привычное растение оказалось союзником в борьбе с болезнью Альцгеймера

    Москвичам назвали время прихода настоящей весны

    Россиянам раскрыли связь кофе и рака

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok