Вэнс рассказал о прогрессе в переговорах с Россией и Украиной

Соединенные Штаты добиваются прогресса в переговорах по украинскому урегулированию как с Россией, так и с Украиной. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News.

«Я считаю, что мы добиваемся прогресса как с русскими, так и с украинцами. Нам просто необходимо продолжать над этим работать», — сказал Вэнс.

По его словам, президент США Дональд Трамп также оптимистично оценивает перспективы урегулирования конфликта.

Ранее стало известно, что Трамп хочет закончить конфликт на Украине до 4 июля, то есть до празднования 250-летия независимости Соединенных Штатов.