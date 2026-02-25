Реклама

Комик Сабуров заявил о планах вернуться в Россию после запрета на въезд

Комик Нурлан Сабуров заявил, что планирует вернуться в Россию
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Известный стендап-комик Нурлан Сабуров, которому запретили въезд в Россию на 50 лет, заявил о планах вернуться в страну. Об этом он сообщил на своем концерте в Таиланде, передает РИА Новости.

«Я планирую вернуться в Россию», — сказал Сабуров во время выступления. Его слова вызвали аплодисменты в зале.

Концерт в Таиланде стал первым выступлением Сабурова после изгнания из России. В ходе мероприятия комик прокомментировал распространившиеся в СМИ кадры его задержания, а также в шутку назвал себя уголовником.

О том, что Сабурову запретили въезд в Россию на полвека, стало известно 6 февраля. Комика задержали в московском аэропорту Внуково, куда он прилетел из Дубая. Решение объяснили тем, что он нарушил налоговое и миграционное законодательство. Кроме того, утверждалось, что юморист резко высказывался о спецоперации России на Украине.

