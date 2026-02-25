Видео с победившей на Олимпиаде конькобежкой в откровенном костюме вызвало споры в сети

Нидерландская конькобежка Ютта Лердам, которая победила на зимней Олимпиаде в Милане, в откровенном виде попала в объективы фотографов и вызвала споры в сети. Видео и комментарии появились в Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) международного союза конькобежцев.

Журналисты запечатлели 27-летнюю спортсменку в коньках и облегающем комбинезоне. При этом на размещенных кадрах видно, что она расстегнула верх костюма и продемонстрировала черный бюстгальтер.

Пользователи сети разделились во мнениях по поводу внешнего вида Лердам на льду. По мнению некоторых юзеров, Лердам начала часто сексуализировать себя на публике. «Пусть хоть спорт останется здоровым по отношению к женщинам», «Зачем она расстегнулась? Там нечего показывать», «Когда прославилась благодаря порванным штанам», «Спортсмены не должны зарабатывать известность на своих голых телах», «Она красива, но не элегантна», — написали они.

В то же время были и те юзеры, которые восхитились фигурой и красотой олимпийской чемпионки: «Королева льда», «Красотка», «Невероятная женщина», «Всем бы 30-летним иметь такую форму», «Дыхание перехватывает от нее».

Ранее сообщалось, что в сети завирусилось видео конфуза Ютты Лердам с порванным костюмом на ягодицах.