Виновник бойни с клофелином и молотком из 90-х узнал о своей участи

Суд приговорил к 14 годам и 11 месяцам Петриченко за убийство семерых на Урале

Красногорский районный суд Каменска-Уральского приговорил к 14 годам и 11 месяцам Виктора Петриченко за расправу над компанией из семи человек, в числе которых были двое детей, в новогоднюю ночь 33 года назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Подсудимый осужден по статье 102 («Умышленное убийство из корыстных побуждений») УК РСФСР, действовавшего на момент совершения преступления. Ему предстоит отбывать наказание в колонии строгого режима. Также суд обязал Петриченко выплатить потерпевшим компенсацию морального вреда в размере 10 миллионов рублей.

Жестокая бойня с клофелином и слесарным молотком 32 года оставалась нераскрытой. В 2024 году расследование возобновили и благодаря современным методам проведения судебной экспертизы, в том числе молекулярно-генетической и дактилоскопической, удалось установить виновника, который уже давно покинул Урал, обзавелся семьей и проживал в Амурской области.

По версии следствия, в 90-е годы 20-летний Петриченко бродяжничал и на железнодорожном вокзале Свердловска (ныне Екатеринбург) заприметил семью, внешний вид которой говорил о ее материальном достатке. Он познакомился с ней и напросился в гости на празднование Нового года. Люди его пожалели и привели к себе домой 31 декабря 1992 года в Каменске-Уральском. За новогодним столом гость добавил взрослым в спиртное клофелин — лекарственное средство, вызывающее сонливость. Когда они уснули, Петриченко забил их слесарным молотком. Затем он выманил на кухню двоих детей 12 и 13 лет и также нанес им смертельные удары. После расправы мужчина похитил имущество на сумму более 86 тысяч рублей.

После задержания он полностью признал вину, хотя пытался переложить вину на родного отца. Эксперты признали его вменяемым.