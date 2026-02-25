Реклама

Власти США скрыли связанные с Трампом файлы Эпштейна

Виктория Кондратьева
Фото: Nathan Howard / Getty Images

Министерство юстиции США скрыло часть документов по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна, связанных с обвинениями в адрес президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает портал NPR.

В ходе расследования журналисты выявили десятки страниц документов по делу Эпштейна, которые, по всей видимости, были каталогизированы, но не опубликованы Минюстом США. К ним среди прочего относится более 50 страниц протоколов допросов Федерального бюро расследований (ФБР), включая записи бесед с женщиной, которая обвинила Трампа в сексуальном насилии над ней несколько десятилетий назад, когда она была несовершеннолетней.

Министерство юстиции отказалось отвечать на вопросы издания относительно этих документов, их содержимого и причин, по которым они не публикуются. В ведомстве заявили, что все неопубликованные файлы содержат конфиденциальные данные, являются дубликатами или имеют отношение к текущему федеральному расследованию.

30 января Минюст США раскрыл архив материалов по делу Эпштейна, включая показания о причастности Трампа к изнасилованию 13-летней девочки. Спустя несколько часов обличающий президента США документ пропал с сайта ведомства, однако позднее доступ к нему был восстановлен.

