Водителей предупредили об опасности снега для автомобиля

Автоэксперт Матвеев: Снежный покров на автомобиле приведет к износу подвески

Снежный покров на автомобиле может приводить к износу подвески и амортизатора, а также вредить электронике, предупредил в разговоре с «Лентой.ру» автоэксперт, генеральный директор компании «Мой Автопрокат» Дмитрий Матвеев. Он подчеркнул важность регулярной очистки машины от снега.

«Большой слой снега, особенно мокрого и плотного, увеличивает вес транспортного средства. А это дополнительная нагрузка на подвеску, амортизаторы и шины, что может привести к их износу. От тяжести снега также могут деформироваться крыша, капот и багажник. А это не только испорченный внешний вид, но и нарушение герметичности салона», — предупредил Матвеев.

Он также напомнил, что, когда влага от снега попадает в замки дверей, багажника, лючка бензобака и замерзает там, открыть их становится настоящей проблемой, а, повернув ключ с силой, можно даже сломать замок. Кроме того, проникая под капот и в другие места, где находится электропроводка, вода может привести к короткому замыканию или окислению контактов, добавил Матвеев.

«Если снег долго лежит на кузове, на нем появляются микротрещины, которые со временем превратятся в сколы. Ржавчина может появиться и на скрытых частях кузова, — сказал автоэксперт. — А, когда снег забивает радиатор охлаждения, поток воздуха через него уменьшается, и это может привести к перегреву двигателя».

