ВСУ дронами-камикадзе уничтожили фельдшерско-акушерский пункт в Брянской области

Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале заявил об очередной варварской атаке со стороны Киева.

В публикации он сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали дронами-камикадзе село Курковичи Стародубского муниципального округа. Также они ударили по фельдшерско-акушерскому пункту, здание оказалось полностью уничтожено. Пострадавших нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.

«Украинские террористы показывают свою бесчеловечную нацистскую сущность — наносят удары по мирным населенным пунктам, уничтожая гражданские объекты», — написал глава региона.

Ранее Вооруженные силы Украины атаковали пассажирский автобус в Трубчевском районе Брянской области.