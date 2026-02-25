Реклама

10:49, 25 февраля 2026Россия

ВСУ атаковали фельдшерско-акушерский пункт в российском регионе

ВСУ дронами-камикадзе уничтожили фельдшерско-акушерский пункт в Брянской области
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале заявил об очередной варварской атаке со стороны Киева.

В публикации он сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали дронами-камикадзе село Курковичи Стародубского муниципального округа. Также они ударили по фельдшерско-акушерскому пункту, здание оказалось полностью уничтожено. Пострадавших нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.

«Украинские террористы показывают свою бесчеловечную нацистскую сущность — наносят удары по мирным населенным пунктам, уничтожая гражданские объекты», — написал глава региона.

Ранее Вооруженные силы Украины атаковали пассажирский автобус в Трубчевском районе Брянской области.

