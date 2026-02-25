Реклама

ВСУ испугались достижений России в области беспилотников

CNN: Достижения России в области беспилотников вызывают испуг у ВСУ
Варвара Кошечкина
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Достижения России в области разработки и применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) вызывают испуг у военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом говорится в материале телеканала CNN по случаю годовщины начала конфликта на Украине.

«Из-за стремительного развития беспилотных технологий невозможно расслабиться ни на минуту. Ничто из того, что работает против российских войск сегодня, не сработает в следующем месяце», — сообщается в публикации.

По данным телеканала, Украина столкнулась с серьезной нехваткой личного состава. Уточняется, что ВСУ уступают Вооруженным силам (ВС) России двадцатикратно, что вызывает серьезные трудности для украинских бойцов.

Ранее МИД России опубликовал заявление, согласно которому голосование по антироссийской резолюции на Генеральной ассамблее ООН создает помехи в переговорном процессе по урегулированию конфликта на Украине. США прямо указали на вред украинско-европейского документа для переговорного процесса.

