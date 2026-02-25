L’AntiDiplomatico: Выступление Путина состоялось на фоне растущей напряженности

Выступление президента России Владимира Путина на заседании коллегии ФСБ прошло на фоне растущей напряженности из-за действий Украины. Об этом пишет L'AntiDiplomatico.

В публикации сообщается, что заявления Путина прозвучали всего через несколько дней после того, как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Украину в остановке поставок по нефтепроводу «Дружба». Также уточняется, что из-за таких действий киевского режима вырисовывается картина гибридной войны, в которой терроризм пытаются сделать инструментом конфликта

Ранее издание сообщало, что Лондон и его европейские союзники, вне зависимости от успехов по урегулированию конфликта на Украине, работают над активизацией новых фронтов напряженности для России.