Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
18:35, 25 февраля 2026Интернет и СМИ

Выступление Путина вызвало реакцию на Западе

L’AntiDiplomatico: Выступление Путина состоялось на фоне растущей напряженности
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Pavel Bednyakov / Pool / Reuters

Выступление президента России Владимира Путина на заседании коллегии ФСБ прошло на фоне растущей напряженности из-за действий Украины. Об этом пишет L'AntiDiplomatico.

В публикации сообщается, что заявления Путина прозвучали всего через несколько дней после того, как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Украину в остановке поставок по нефтепроводу «Дружба». Также уточняется, что из-за таких действий киевского режима вырисовывается картина гибридной войны, в которой терроризм пытаются сделать инструментом конфликта

Ранее издание сообщало, что Лондон и его европейские союзники, вне зависимости от успехов по урегулированию конфликта на Украине, работают над активизацией новых фронтов напряженности для России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились подробности крушения истребителя в Казахстане

    Билл Гейтс рассказал правду о связях с Эпштейном, русских женщинах и изменах

    В России наметилась крупная финансовая проблема

    Комик Сабуров заявил о планах вернуться в Россию после запрета на въезд

    Второй трамвайный диаметр запланировали запустить в Москве

    Рэпер A$AP Rocky украсил президентский люкс бриллиантами на день рождения Рианны

    В России собрались ускорить приватизацию

    Разведенный Богатырев прокомментировал слухи о романе с молодой актрисой

    Стала известна дата новых переговоров по Украине в Женеве

    В России усомнились в словах Зеленского о поломке нефтепровода «Дружба»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok