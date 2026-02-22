Реклама

02:50, 22 февраля 2026Мир

Раскрыты планы Запада против России

L’AntiDiplomatico: Европа готовит для России новые фронты напряженности
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

Лондон и его европейские союзники, вне зависимости от успехов по урегулированию конфликта на Украине, работают над активизацией новых фронтов напряженности для России. Об этом пишет издание L’AntiDiplomatico.

В материале отмечается, что тем самым Европа укрепляет логику постоянной конфронтации в «серой зоне» между миром и войной. Это открыто признали даже высшие чины британской разведки.

Так, например, конфликт России с Украиной выгоден для европейской оборонной промышленности, а также британских компаний, которые зафиксировали рекордную прибыль.

«Увеличение оборонных бюджетов оправдывается как неизбежный ответ на постоянную угрозу. Для многих европейских лидеров мир без явного поражения России рискует иметь негативные политические последствия, обнажив социальные и энергетические издержки последних лет», — добавил автор.

Кроме того, по мнению автора статьи, конфликт на Украине давно перестал быть простым региональным конфликтом и стал мощным инструментом регулирования внутреннего соотношения сил на Западе.

Ранее Глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила о том, что Европа должна играть большую роль в урегулировании конфликта на Украине.

