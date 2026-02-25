Реклама

14:12, 25 февраля 2026Силовые структуры

Взрыв на оборонном предприятии спланировал россиянин с фамилией на Х

Суд Татарстана приговорил к 24 годам мужчину за госизмену и подготовку диверсии
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Верховный суд Республики Татарстан приговорил к 24 годам лишения свободы гражданина России с фамилией на букву Х, который планировал устроить взрыв на оборонном предприятии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мужчина признан виновным в госизмене, обучении диверсионной деятельности, подготовке диверсии и незаконном обороте взрывчатых веществ. Первые пять лет из назначенного срока он проведет в тюрьме, а оставшиеся годы в колонии строгого режима.

Из приговора следует, что проживающий в Казани фигурант дела стал сотрудничать с двумя проукраинскими организациями с 2023 года. На протяжении года он занимался шпионской деятельностью, а затем приступил к подготовке взрыва и поджога предприятия оборонно-промышленного комплекса Казани. Мужчина купил взрывчатку, но его планы были сорваны правоохранительными органами.

Ранее сообщалось, что Второй Восточный окружной военный суд вынес 20-летний приговор жителю Улан-Удэ, которого перехватили на госгранице, когда он направлялся в ВСУ.

