Захарова высказалась о планах по вооружению Украины ядерной бомбой

Планы Великобритании и Франции поставить Украине ядерное оружие являются манипуляцией. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«Британия и Франция готовятся и находятся уже в процессе манипулирования не в риторическом плане, а уже в практическом плане проблематикой ядерного оружия», — заявила она.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Украина занимается глупостями с подачи Великобритании и Франции.

Служба внешней разведки (СВР) России накануне сообщила, что Париж и Лондон планируют поставить Киеву ядерную бомбу. По данным российской разведки, Великобритания и Франция намерены замаскировать передачу ядерного оружия под самостоятельную разработку Украины.