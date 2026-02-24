Песков: Киев занимается глупостями с подачи Лондона и Парижа

Киев занимается глупостями с подачи Лондона и Парижа. Так планы Великобритании и Франции о передаче Украине ядерных технологий для создания бомбы прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«То, что киевский режим, в том числе и с подачи Лондона прежде всего, но и Парижа, и Берлина, часто примыкающих к нему, занимается разными большими глупостями, это не секрет», — заявил Песков.

Накануне Служба внешней разведки России сообщила, что Франция и Великобритания готовятся вооружить Украину ядерной бомбой. По их данным, Лондон и Париж планируют замаскировать передачу ядерного оружия под самостоятельную разработку Киева.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют все тактики борьбы с Россией. Однако, отметил он, украинские военные не прибегают к ядерному компоненту, потому что понимают возможные последствия.