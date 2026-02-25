Реклама

16:03, 25 февраля 2026Экономика

Индия нашла новую замену российской нефти

Индия впервые с конца 2023 года купила у Сhevron нефть марки Merey из Венесуэлы
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
Нефтяной танкер Ionic Anax, зафрахтованный компанией Chevron

Нефтяной танкер Ionic Anax, зафрахтованный компанией Chevron. Фото: Marco Bello / Reuters

В феврале индийский конгломерат Reliance Industries приобрел партию тяжелой нефти марки Merey из Венесуэлы у американской корпорации Chevron, что в последний раз случалось в декабре 2023 года. Об этом со ссылкой на источники пишет The Economic Times.

Для доставки трейдеры зафрахтовали три крупнотоннажных танкера, которые способны перевозить до двух миллионов баррелей. Поставляемая в рамках контрактов нефть окажется примерно на 15 долларов за баррель дешевле Brent. По оценкам издания, ради сокращения расходов импортер в ближайшие месяцы увеличит фрахт крупных танкеров.

Наращивание поставок из Венесуэлы позволит Индии дополнительно снизить закупки в России, что само по себе поспособствует улучшению отношений с США.

Правительство Индии призывает компании активнее договариваться о поставках из США и Венесуэлы, которая сотрудничает с Вашингтоном после ареста американскими силами президента Николаса Мадуро. На этом фоне индийские государственные Indian Oil Corp (IOC) и Hindustan Petroleum Corp (HPCL) закупили два миллиона баррелей нефти у венесуэльского трейдера Trafigura, получившего американскую лицензию. Теперь круг поставщиков расширился.

Индия до 2019 года была третьим по величине покупателем нефти в Венесуэле, остановив импорт только после введения санкций США. В последние годы страна переключилась на российскую нефть, так как получила возможность гарантировать себе существенные скидки из-за отказа Европы от сотрудничества с Москвой.

На этом фоне российские поставщики вынуждены конкурировать с Ираном за рынок китайских частных нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) и предоставлять беспрецедентные скидки.

