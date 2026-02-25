Россия начала бороться с Ираном за право продавать нефть в Китай

Bloomberg: Россия и Иран из-за конкуренции увеличивают скидки на нефть для Китая

Поставщики нефти из России и Ирана начали повышать скидки на свои партии в рамках конкуренции за право поставлять нефть частным китайским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ), так называемым «самоварам», не обращающим внимание на санкционные риски. Об этом пишет Bloomberg.

Долгое время иранские компании с помощью Китая обходили американские санкции, но когда Индия под давлением США начала сокращать нефтяное сотрудничество с Россией, спрос оказался мал для двоих. Остановка импорта из Венесуэлы после ареста силами США президента Николаса Мадуро несколько смягчила ситуацию, но рынок остается перегретым.

Трейдеры, знакомые с деталями сделок, утверждают, что российская нефть марки Urals продается в Китае на 12 долларов за баррель дешевле, чем эталонный сорт Brent, а иранская Light — на 11 долларов дешевле. Еще в декабре дисконт составлял 8-9 долларов за баррель.

Как отмечается в материале, мощности «самоваров» велики, но ограничены, на них приходится четверть переработки нефти в Китае, к тому же им приходится работать в рамках установленных правительством квот. Между тем государственные компании избегают подсанкционных баррелей, предпочитая работать на общем рынке.

В Energy Aspects полагают, что Китай не в состоянии поглотить всю освободившуюся нефть, и его свободные мощности уже исчерпаны, из-за чего происходит накопление непроданного сырья на море и на суше.

К настоящему времени Россия обходит Иран за счет скидочной политики. С начала года его поставки в Китай упали на 12 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 1,2 миллиона баррелей в сутки. При этом российские компании, напротив, нарастили продажи в КНР примерно на 700 тысяч баррелей, полностью компенсировав потери в Индии.

Эксперты отмечают, что спрос на иранскую нефть может падать и за счет геополитики. Возможность атаки США на руководство Исламской республики усиливает неопределенность со стабильностью поставок, особенно если в ходе боевых действий движение в Ормузском проливе окажется перекрытым.