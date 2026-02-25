Замглавы МИД Украины Беца поспорила в СБ ООН с Небензей о национальности

Замглавы МИД Украины Марьяна Беца в ходе заседания Совета Безопасности ООН решила оспорить национальность постпреда России в ООН Василия Небензи. Об этом сообщает РИА Новости.

Дипломат — потомок казаков с запорожской фамилией. «Мой отец — щирый украинец, да и мать тоже из казаков. Пощирее, чем вы, пани Беца, и вы, пан Мельник (постпред Украины в ООН — прим. «Лента.ру»)», — заявил он.

Небензя подчеркнул, что для россиян — нет разницы, так как «все — одни».

«Национальность у нас общая, а вот веры - разные. Из Киевской Руси, которую вы продали за тридцать сребреников», — заключил он.

