Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:36, 25 февраля 2026Мир

Замглавы МИД Украины поспорила с Небензей

Замглавы МИД Украины Беца поспорила в СБ ООН с Небензей о национальности
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Василий Небензя

Василий Небензя. Фото: РИА Новости

Замглавы МИД Украины Марьяна Беца в ходе заседания Совета Безопасности ООН решила оспорить национальность постпреда России в ООН Василия Небензи. Об этом сообщает РИА Новости.

Дипломат — потомок казаков с запорожской фамилией. «Мой отец — щирый украинец, да и мать тоже из казаков. Пощирее, чем вы, пани Беца, и вы, пан Мельник (постпред Украины в ООН — прим. «Лента.ру»)», — заявил он.

Небензя подчеркнул, что для россиян — нет разницы, так как «все — одни».

«Национальность у нас общая, а вот веры - разные. Из Киевской Руси, которую вы продали за тридцать сребреников», — заключил он.

Ранее Небензя заявил, что европейские лидеры готовы предоставлять Украине гарантии безопасности до тех пор, пока Киев продолжает военный конфликт.

До этого Служба внешней разведки России сообщила, что Франция и Великобритания готовятся вооружить Украину ядерной бомбой. По данным российской разведки, Лондон и Париж планируют замаскировать передачу ядерного оружия под самостоятельную разработку украинцев.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В СБ ООН разгорелся спор о национальности российского постпреда Небензи

    Запад хочет вернуть Украине ядерное оружие. Почему и какой на это есть ответ

    Россиянам объяснили механизм получения свыше миллиона рублей от государства

    Замглавы МИД Украины поспорила с Небензей

    Уиткофф похвалил российскую делегацию

    Россиянка описала реальную жизнь в Европе фразой «в России ничем не хуже, а то и лучше»

    Назван самый сильный российский противник украинской «Бабы-Яги»

    Названы неожиданные проблемы кроссовера Lixiang

    Боящейся метеоризма во время секса женщине дали совет

    В России придумали замену Starlink

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok