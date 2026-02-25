Реклама

Значение военного конфликта для Зеленского объяснили

Небензя: Военный конфликт является для Зеленского вопросом выживания
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Kay Nietfeld / dpa / Global Look Press

Европейские лидеры готовы предоставлять Украине гарантии безопасности до тех пор, пока Киев продолжает военный конфликт. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по украинской тематике, передает ТАСС.

«[Владимиру] Зеленскому мир не нужен, он прямо заявил об этом в Мюнхене. Для него война - вопрос политический, да и просто выживания», — подчеркнул дипломат.

Ранее Служба внешней разведки России сообщила, что Франция и Великобритания готовятся вооружить Украину ядерной бомбой. По данным российской разведки, Лондон и Париж планируют замаскировать передачу ядерного оружия под самостоятельную разработку украинцев.

