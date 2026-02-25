Небензя: Военный конфликт является для Зеленского вопросом выживания

Европейские лидеры готовы предоставлять Украине гарантии безопасности до тех пор, пока Киев продолжает военный конфликт. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по украинской тематике, передает ТАСС.

«[Владимиру] Зеленскому мир не нужен, он прямо заявил об этом в Мюнхене. Для него война - вопрос политический, да и просто выживания», — подчеркнул дипломат.

Ранее Служба внешней разведки России сообщила, что Франция и Великобритания готовятся вооружить Украину ядерной бомбой. По данным российской разведки, Лондон и Париж планируют замаскировать передачу ядерного оружия под самостоятельную разработку украинцев.