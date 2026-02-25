Реклама

Зеленский назвал условия длительного мира на Украине

Зеленский: Длительный мир возможен при гарантиях стран Запада для Украины
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Длительный мир между Россией и Украиной возможен при получении гарантий безопасности для республики со стороны стран Запада. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Достойный и длительный мир возможен, если Соединенные Штаты, Европа, страны G7 и Украина будут работать вместе, чтобы обеспечить надежные гарантии безопасности», — написал Зеленский.

Он выразил благодарность партнерам Киева за поддержку и добавил, что Украина якобы делает все, чтобы «мирный процесс был конструктивным».

Ранее в Верховной Раде заявили, что граждане Украины выйдут на новый Майдан, если условия мирного урегулирования конфликта с Россией покажутся им «несправедливыми».

